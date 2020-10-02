Поймавший жену на измене муж 103 раза ударил ее и любовника ножом

Королевский суд графства Дербишир в Великобритании приговорил 40-летнего Райза Хэнкока к пожизненному заключению с отбыванием минимального тюремного срока в 31 год за совершенное им двойное убийство. Занимавший должность директора школы мужчина нанес изменившей ему супруге и ее любовнику 103 ножевых ранения, пишет The Sun.

О преступлении, совершенном 1 января этого года, убийца сообщил в полицию сам. «Я ударил их [ножом] и перерезал обоим горло. Тут повсюду кровь», — заявил мужчина. Скрыться британец не пытался: прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили его сидящим на бордюре возле дома. Позже он рассказал, что проник в здание через заднюю дверь.

Медики нашли 39-летнюю Элен и 48-летнего Мартина Гриффитса лежащими на полу в луже крови. Мужчина к тому времени был уже мертв. Спасти жену Райза не удалось.

Выяснилось, что за несколько дней до расправы британец узнал, что его супруга изменяет ему. Перед убийством он приехал к своей матери, взял у нее два кухонных ножа и сломал стационарный телефон, чтобы та не смогла ему помешать. Заподозрившая неладное женщина дождалась ухода сына, позвонила в экстренные службы с мобильного и попросила предотвратить преступление.

В ходе слушания прокурор сообщил, что Элен работала учителем физкультуры и воспитывала троих детей. По его словам, в октябре 2019 года между супругами произошел конфликт, и через некоторое время женщина решила уйти. Незадолго до убийства она начала встречаться с Гриффитсом. Друзья погибшей заявили, что Райз не смог смириться с решением супруги. Рассказывая об убийце, они сравнили его с персонажем «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда».

Судья приговорила мужчину к пожизненному заключению с отбыванием минимального тюремного срока в 31 год за хладнокровно совершенное «преднамеренное, жестокое и беспощадное» убийство.