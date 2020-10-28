Сестры 27 раз ударили ножом охранника магазина в ответ на просьбу надеть маски

Жительницы США нанесли несколько ножевых ранений призвавшему соблюдать масочный режим охраннику магазина, пишет Daily Mail.

Две жительницы Чикаго — 21-летняя Джессика и 18-летняя Джейла Хилл — агрессивно отреагировали на просьбу охранника надеть маски и использовать санитайзер. Одна из девушек ударила мужчину, в этот момент ее сестра вытащила из кармана нож. Пока младшая из девушек держала мужчину за волосы, старшая наносила удары в область груди, спины, шеи и рук. Несмотря на раны, охранник смог удержать преступниц до приезда полицейских. Девушек арестовали на месте, им предъявлено обвинение в покушении на убийство. Потерпевшего с места происшествия доставили в больницу в тяжелом состоянии, однако утверждается, что ему не понадобились швы и операция.

В ходе первого заседания адвокат сестер заявил, что обе девушки страдают биполярным расстройством. По его словам, американки использовали нож для самозащиты. При этом в суде отметили, что до инцидента сестры не были знакомы с охранником. Следующее заседание назначено на четвертое ноября.

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом мужчина напал на актрису Мальви Мальхотру в индийском городе Мумбаи и нанес ей несколько ножевых ранений. По данным правоохранительных органов, жертва была знакома с нападавшим около года. Недавно поклонник предложил выйти за него замуж, но Мальхотра ответила отказом. Не сумевший смириться с этим подкараулил актрису вечером 26 октября и принялся умолять поговорить с ним, однако она не согласилась. В ходе вспыхнувшего конфликта мужчина трижды ударил ее ножом.