Поклонник трижды ударил актрису ножом за отказ выйти за него замуж

Вооруженный ножом мужчина напал на актрису Мальви Мальхотру (Malvi Malhotra) в индийском городе Мумбаи и нанес ей несколько ножевых ранений, сообщает Hindustan Times.

По данным правоохранительных органов, жертва была знакома с нападавшим около года. Недавно поклонник предложил выйти за него замуж, но Мальхотра ответила отказом. Не сумевший смириться с этим подкараулил актрису вечером 26 октября и принялся умолять поговорить с ним, однако она не согласилась. В ходе вспыхнувшего конфликта мужчина трижды ударил ее ножом. С места происшествия звезду увезли в больницу. В полиции сообщили, что проводят расследование.

Актриса Мальви Мальхотра принимала участие в многосерийном телевизионном проекте Udaan, а также снялась в нескольких индийских фильмах, среди которых «Отель "Милан"».

Ранее сообщалось, что вооруженный ножом неизвестный мужчина напал на российскую туристку Светлану во Вьетнаме. Женщина попала в больницу в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Друзья и знакомые туристки собирают деньги на ее лечение.