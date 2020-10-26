Конфликт российских школьниц окончился поножовщиной

В Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении 15-летней россиянки, задержанной после поножовщины с 14-летней знакомой. Об этом в понедельник, 26 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, вечером 24 октября в селе Русская Теча между двумя российскими школьницами произошел конфликт, закончившийся дракой. В результате ссоры 15-летняя местная жительница ударила соперницу ножом. Ранение оказалось серьезным, потерпевшую доставили в больницу. В настоящее время ее состояние оценивается как тяжелое. Подозреваемая была задержана.

СКР возбудил уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. По данным РИА Новости, ситуацию под личный контроль возьмет уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

15 октября сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали российскую школьницу, подозреваемую в ограблении и жестоком убийстве своей бабушки.