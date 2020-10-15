Российская школьница убила свою бабушку

В Санкт-Петербурге задержали российскую школьницу, подозреваемую в ограблении и жестоком убийстве своей бабушки. Об этом в четверг, 15 октября, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, 15-летняя подозреваемая пришла в гости к своей 78-летней бабушке, проживавшей в квартире на Ланском шоссе. Между ними вспыхнул конфликт, переросший в скандал. Школьница нанесла пожилой женщине три удара кухонным ножом в живот, отчего пенсионерка скончалась на месте.

Девушка украла 20 тысяч рублей, принадлежавших погибшей, и попыталась скрыться. Однако через несколько часов она была задержана полицейскими. По словам супруга погибшей пенсионерки, у бабушки и внучки были отличные отношения. Внучка часто приходила к ним погостить из-за постоянных ссор со своей матерью, которая периодически выгоняла девушку из дома.

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