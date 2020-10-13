Раскрыты подробности убийства трансгендера российским полицейским

В Новосибирске раскрыты детали убийства девушки-трансгендера Виктории Басаковской (Николай Басаковский). Подробности во вторник, 13 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, тело погибшего было найдено в 700 метрах от села Бурмистрово. Преступник задушил свою жертву, а после вывез тело на территорию поселка и спрятал за огородами. По подозрению в убийстве 24-летнего трансгендера задержан 20-летний сотрудник патрульно-постовой службы. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 13 октября сообщалось, что подозреваемый состоял в отношениях с погибшим и сам заявил о пропаже человека 5 октября. Полицейские разоблачили коллегу и выяснили, что мужчина пошел на убийство из ревности.