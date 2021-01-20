Украина обвинила Россию в ударе по переговорам о Донбассе

Решение России передать не Украине, а председателю политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, группу украинцев, которые удерживались в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), грубо нарушает устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов. Заявление Министерства иностранных дел Украины публикует «Интерфакс-Украина».

«Этот шаг России является ударом по "нормандскому формату" и Трехсторонней контактной группе, которые ведут системную работу по обеспечению освобождения удерживаемых в связи с конфликтом людей», — обвинили российскую сторону во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД Украины считают, что «нивелирование» Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения пленных является особенно «показательным и циничным» в день визита в Донбасс действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

«Требуем от Российской Федерации неукоснительного соблюдения всех договоренностей, достигнутых в "нормандском формате", в частности по обеспечению беспрепятственного доступа Международного комитета Красного креста к украинским военнопленным и заложникам на временно оккупированных Россией территориях Украины, а также освобождения всех находящихся в связи с конфликтом людей», — говорится в сообщении.

Ранее 20 января уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что ДНР и ЛНР передадут удерживаемых украинцев в ближайшее время. Она анонсировала новый обмен пленными, который должен состояться 20 или 21 января.

Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.