Лавров назвал виновных в отсутствии прогресса в Донбассе

Неспособность Германии и Франции заставить Киев выполнять Минские договоренности виновна в отсутствии прогресса в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

Министр подчеркнул, что Россия не видит другого пути для устранения конфликта на востоке Украины, кроме выполнения Минских договоренностей. Он отметил, что участие в формировании дорожной карты по урегулированию конфликта является серьезной уступкой со стороны России.

Глава российского дипломатического ведомства напомнил, что в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский отказался разводить войска по всей линии соприкосновения, несмотря на то, что это было накануне согласовано экспертами участниц саммита «нормандской четверки». «Можно долго сокрушаться по этому поводу, но главная причина заключается, я убежден, в неспособности или нежелании Берлина и Парижа заставить их подопечных в Киеве прекратить подрывать Минские договоренности», — заявил Лавров.

Министр заявил, что для него главное сейчас — понять позицию Германии и Франции. «В ответ на наши многочисленные, в том числе в виде моих писем, призывы урезонить и образумить киевских представителей на переговорах с Донбассом, они просто уходят, как у нас говорят, в тень, под корягу и ничего публичного не произносят», — отметил дипломат.

В конце декабря 2020-го президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вышел бы из Минских соглашений по урегулированию ситуации в Донбассе, но считает, что этого нельзя делать, поскольку в таком случае Евросоюз может снять санкции с России.

Конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после государственного переворота в стране. Минские соглашения 2015 года предусматривают проведение на Украине согласованной с представителями Донбасса конституционной реформы, проведение местных выборов и предоставление региону особого статуса.