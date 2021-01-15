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Меркель и Зеленский поговорили по телефону

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Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Владимир Зеленский и Ангела Меркель
Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудила с президентом Украины Владимиром Зеленским реализацию Минских договоренностей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кабмин ФРГ.

«Они договорились интенсифицировать работу в "нормандском формате" над реализацией Минских договоренностей», — говорится в сообщении.

Также Зеленский и Меркель обсудили борьбу с пандемией и ситуацию на востоке Украины.

В сообщении, опубликованном на сайте офиса президента Украины, говорится, что в ходе разговора Зеленский акцентировал внимание на практически полном отсутствии прогресса в мирном урегулировании конфликта в Донбассе. По его словам, стороны в целом придерживаются режима прекращения огня с 27 июля 2020 года, когда начали действовать дополнительные меры по контролю за перемирием. «Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров "нормандской четверки" 12 января этого года в Берлине были непростыми, но конструктивными», — уточняется в тексте сообщения.

12 января в Берлине замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак оценил итоги прошедшей встречи политических советников стран «нормандской четверки» фразой «похвастаться нечем». Он заявил, что окончательных решений ни по одному из пунктов переговоров достичь не удалось.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

В декабре 2020-го президент Украины Владимир Зеленский заявил по телефону французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что «Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже».

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