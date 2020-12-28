Украина назвала возможную дату переговоров в «нормандском формате»

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал возможную дату переговоров в «нормандском формате», передает ТАСС.

«Мы рассчитываем, что до конца января встреча на уровне политических советников состоится», — заявил Ермак и добавил, что в вопросе о дате встречи лидеров «нормандской четверки» пока нет определенности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условие, при котором позвонит российскому лидеру Владимиру Путину. По его словам, это состоится, «если продолжится задержка со встречей советников» лидеров «нормандской четверки».

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами встречи стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил на трех участках линии разграничения.

В декабре 2020-го Зеленский заявил по телефону французскому лидеру Эммануэлю Макрону, что «Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже».