Зеленский рассказал Макрону о выполнении парижских договоренностей

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону о выполнении Киевом парижских договоренностей по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом сообщается на официальном сайте Зеленского.

В ходе телефонного разговора Макрон отметил важность соблюдения сторонами договоренностей, к которым страны «нормандского формата» пришли в ходе парижского саммита.

«Владимир Зеленский акцентировал внимание на том, что Украина выполнила все договоренности лидеров "нормандской четверки", достигнутые в прошлом году в Париже», — сказано в сообщении.

Макрон пообещал приехать на Украину с официальным визитом, как только это позволит эпидемическая ситуация.

В «нормандском формате» участвуют Россия, Украина, Германия и Франция. Последние переговоры лидеров четырех стран состоялись в Париже 9 декабря 2019 года. Итогами саммита стали договоренности об обмене удерживаемыми лицами, прекращении огня и разведении сил и средств на трех участках линии разграничения.