Глава МИД Украины призвал к диалогу с Россией «за бокалом вина»

Украина еще не готова к спокойной беседе о России, но такой разговор необходим, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом сообщает РИА Новости.

Он заявил, что встречает экспертов, которые готовы «трезво смотреть» на соседнюю страну, поскольку Украине не удастся «убежать» от своей географии. «Человек, который действительно готов к такому разговору, будет или промаркирован фанатиком, или предателем и подставится под удар. Но этот разговор очень нужен. Без стратегии относительно России не будет ни безопасности, ни процветания. Это нужно осознать», — сказал Кулеба.

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Он выразил уверенность, что к отношениям с Россией необходимо подходить с осторожностью из-за переизбытка эмоций в этом вопросе. «Нам необходимо очень осторожно подбираться к этой теме: сначала, наверное, в экспертных обсуждениях, возможно, за бокалом вина. Потому что в обществе еще слишком много эмоций, чтобы говорить про Россию», — резюмировал дипломат.

Ранее первый президент Украины и председатель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что скоро придет время, когда Киев перестанет «играться в политику» с Москвой и сможет «применить к агрессору силу». По его мнению, российская система влияния на бывшие республики Советского Союза «трещит по швам». Кравчук уверен, что мировое сообщество должно давить на Россию, чтобы заставить ее «уйти с Украины».

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина регулярно обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее «страной-агрессором». Кремль опровергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.