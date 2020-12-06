Украина потребует ужесточить санкции против России из-за Донбасса

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в регионе Леонид Кравчук призвал ужесточить санкции против России из-за Донбасса, исключив страну из международной расчетной системы. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Если Россию вывести из этой международной расчетной системы, ее экономика стала бы… я не знаю, какие применить слова», — отметил он.

Кравчук подчеркнул, что Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. При этом, по его словам, Киев не будет «требовать войны», поскольку это не укладывается в «демократическую философию» Украины.

Он добавил, что Киев начнет переговоры с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР после полной демилитаризации региона.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук призвал Россию определиться со своей позицией относительно комплекса договоренностей, достигнутых в рамках «нормандского формата» в ходе переговоров в Париже в 2019 году.

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году, когда часть Донецкой и Луганской областей объявила независимость после смены центральной власти на Украине. Киев обвиняет Россию в оккупации этих территорий. Москва отвергает претензии.