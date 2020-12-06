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В Совфеде прокомментировали идею Украины ужесточить санкции против России

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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Первый зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Елена Перминова прокомментировала идею бывшего президента Украины, главы делегации Киева в контактной группе Леонида Кравчука ужесточить санкции против России из-за Донбасса, исключив страну из международной расчетной системы SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Перминовой, исключение нереализуемо. «Наша страна занимает в ней очень значительное место», — сказала она.

В целом предложение Кравчука она назвала пустой угрозой, а предложение — несерьезным и непрофессиональным. Сенатор добавила, что подобные инициативы время от времени поступают.

Как ранее сообщил Кравчук, Киев намерен требовать ужесточения санкций против России, если до конца года конфликт в Донбассе не будет урегулирован. При этом, по его словам, страна не будет «требовать войны», поскольку это не укладывается в «демократическую философию» Украины.

Предыстория: Украина потребует ужесточить санкции против России из-за Донбасса
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