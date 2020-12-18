Лукашенко пригласил глав стран СНГ в Беловежскую Пущу в год 30-летия краха СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав стран СНГ приехать в Беловежскую Пущу в год 30-летия краха СССР. Фрагмент его выступления на заседании Совета лидеров государств Содружества опубликован в Telegram-канале «Пул N3».

«Жду вас», — сказал Лукашенко. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев выразил надежду, что следующая встреча пройдет «в очном формате в прекрасном городе Минске».

«Если скажете, можно и в Беловежской Пуще», — отметил Лукашенко, вызвав смех участников заседания.

Нынешнее мероприятие состоялось в форме видеоконференции.

8 декабря 1991 года главы республик-учредителей СССР Борис Ельцин (Россия), Леонид Кравчук (Украина) и Станислав Шушкевич (Белоруссия) в Беловежской Пуще подписали соглашение, в котором заявили о прекращении существования Советского Союза и создании Содружества Независимых Государств (СНГ). 25 декабря того же года президент СССР Михаил Горбачев сложил с себя полномочия.