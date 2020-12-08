Советник Ельцина рассказал о просьбе глав СССР избежать кровавого распада Союза

Автор проекта о создании СНГ, советник первого президента России Бориса Ельцина Сергей Шахрай рассказал о просьбе глав СССР уйти от кровавого югославского варианта распада Советского Союза. Об этом сообщает газета «Взгляд».

«В те дни война в Югославии была в самом разгаре. У нас война уже полыхала в Закавказье, в Нагорном Карабахе, на других окраинах. Мы пытались сохранить — пусть и призрачную — надежду на интеграцию в будущем, а в тот момент оформить развод культурно, без мордобоя», — сказал он.

По его словам, к середине осени 1991 года шансы сохранить СССР растаяли. Главной причиной тому стал распад Компартии СССР.

Сергей Шахрай участвовал в переговорах в Беловежской пуще, положивших конец истории СССР.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин возложил ответственность за распад СССР на КПСС. «Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого», — указал глава государства.

17 марта 1991 года в СССР прошел всесоюзный референдум, в ходе которого гражданам предлагалось ответить на вопрос «Считаете ли Вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?». Тогда более 77 процентов участников опроса проголосовали за сохранение союза, против высказались около 22 процентов. Несмотря на это, спустя некоторое время СССР распался.

8 декабря 1991 года в Белоруссии, в правительственном санатории «Вискули» Борис Ельцин, Станислав Шушкевич и Леонид Кравчук подписали договор о создании Союза Независимых Государств и ликвидации СССР.