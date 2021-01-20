Украина анонсировала новый обмен пленными с ДНР и ЛНР

Уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова заявила, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) передадут удерживаемых украинцев в ближайшее время. Об этом сообщает ТАСС.

«Что нам известно: что доставлены в следственный изолятор в город Луганск три человека, которых готовят на передачу, и в городе Донецк в следственном изоляторе шесть человек», — анонсировала Денисова новый обмен пленными и удерживаемыми лицами.

По ее словам, передача может состояться вечером 20 января либо же утром 21-го числа.

В декабре стороны констатировали, что процесс обмена зашел в тупик. Уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова заявила, что не получала от Украины список лиц для обмена пленными, а встречные письма игнорируются украинской стороной. Вместе с тем заместитель главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Резников заявил, что осуществить обмен пленными до 15 декабря «абсолютно реалистично». Однако стороны так и не договорились.

Последний крупный обмен произошел в конце декабря 2019 года: Киев получил 76 человек, Донецк и Луганск — 123. Кроме того, в сентябре того же года Россия и Украина обменялись заключенными по формуле «35 на 35». В Киев, в частности, вернулись задержанные в Керченском проливе моряки и осужденный за терроризм режиссер Олег Сенцов. Москве передали журналиста Кирилла Вышинского и «ценного свидетеля» по делу о катастрофе малайзийского Boeing Владимира Цемаха.