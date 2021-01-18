Участники ТКГ договорились о газоснабжении в Донбассе

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе удалось договориться о возобновлении газоснабжения в Марьинку. Об этом передают «Новости Донбасса» со ссылкой на украинскую делегацию в ТКГ.

«Положительным результатом видеоконференции стало достижение принципиальной договоренности по восстановлению газоснабжения в Марьинке, которая была достигнута благодаря активному содействию председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, модератора рабочей группы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы посла Яшара Халита Чевика», — говорится в сообщении.

Уточняется, что российская сторона настаивает на совершенствовании координационного механизма предупреждения нарушений режима прекращения огня. Украинская делегация предложила обсудить это на следующем заседании, а также рассмотреть вопрос содействия проведению инфраструктурных и ремонтных работ на линии разграничения.

18 января состоялось заседание подгруппы ТКГ по безопасности.

В Донбассе 27 июля было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках ТКГ представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии является 21-й по счету.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральный власти. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.

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