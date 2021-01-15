Украина заявила об обстрелах в Донбассе

Украина 15 января сообщила об обстрелах в зоне вооруженного конфликта в Донбассе, передает УНИАН.

За прошедшие сутки были зафиксированы шесть нарушений режима прекращения огня, заявили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС).

Рядом с населенным пунктом Гнутово Донецкой области противник открыл огонь из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, ранен украинский военнослужащий, сообщили в штабе.

Также были обстрелы в районе Марьинки, Водяного и Талаковки. Украинские военные открывали ответный огонь, подчеркнули в пресс-центре.

В Донбассе 27 июля было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Украины, России и ОБСЕ. Это 21-я попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены власти в Киеве. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Кремль отвергает претензии.