В Донбассе возобновились обстрелы с жертвами

Украина обвинила самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) в семи нарушениях режима прекращения огня. Об этом заявил штаб Операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

По его информации, в результате обстрелов погиб украинский военный. Нарушения режима прекращения огня были зафиксированы неподалеку от населенных пунктов Гнутово, Красногоровка, Марьинка и Широкино.

В свою очередь, в Народной милиции ДНР заявили, что возобновившиеся обстрелы украинской стороны привели к новым жертвам среди военнослужащих: один погиб, еще один получил ранения, передает «Донецкое агентство новостей». Огонь был открыт со стороны позиций 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины из районов населенных пунктов Широкино, Пищевик, Гнутово, отметили в ведомстве.

При этом о фактах нарушений украинская сторона через Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщила представителям ОБСЕ.

21 января в ДНР сообщили об обстреле окраин Донецка военнослужащими Вооруженных сил Украины. «Расцениваем факт агрессии вооруженных формирований Украины как сознательную провокацию, нацеленную на срыв всех договоренностей», — заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

27 июля 2020-го в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы представителями Украины, России и ОБСЕ. Данная попытка соблюсти договоренности о бессрочном перемирии является 21-й по счету.

В 2014 году часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость после смены центральный власти. Украина попыталась вернуть их силой и обвиняет Россию в оккупации. Москва отвергает все претензии Киева.