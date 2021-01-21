Кравчук сообщил об остановке передачи пленных украинцев Медведчуку

Процесс передачи части удерживаемых граждан Украины лидеру украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку остановлен. Об этом заявил глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире программы «Действующие лица» на «Пятом канале».

«Этот вопрос уже остановился, и очень просто: тот самолет, который должен был привезти людей, не вылетел. Не потому, что нет топлива или еще чего то. Возникает простой вопрос: кто летит в самолете? Эти люди имеют паспорта? Они внесены в соответствующий реестр? Это же не просто путешествие на лошадях — это очень дальняя, причем межгосударственная дорога», — пояснил он.

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Кравчук добавил, что сначала граждане Украины должны лететь из Донецка в Ростов-на-Дону, оттуда в Минск, после чего на Украину. «Это уже невыполнимый вопрос. Самолет этого сделать не может», — объяснил глава делегации.

Также, по его словам, вопрос передвижения, возвращения граждан — это вопрос не Медведчука, это — вопрос Украины.

«Я не знаю, может, кроме Украинского государства, есть еще какое-то маленькое государство Медведчука. Не может частное лицо заниматься вопросами такого масштаба без государства, а если оно берется за это или это поддерживается Россией, это означает только одно: сделать вокруг конкретного человека пиар для того, чтобы поднять его авторитет», — заключил Кравчук.

Ранее Кравчук предсказал расширение санкций против России, а также усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем.

В начале января бывший премьер-министр Украины Николай Азаров призвал власти страны предоставить Донбассу «широчайшую автономию» и перестать оглядываться на националистов.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.