Глава украинской делегации в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук предсказал расширение санкций против России, передает РИА Новости в четверг, 21 января.

«Санкции будут расширяться и становиться более разнообразными, чтобы Россия чувствовала, что не все прощается агрессору», — сказал он.

Кравчук также усомнился в возможности вернуть неподконтрольные территории военным путем, «по крайней мере, в ближайшее время».

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Ранее в январе Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму.

В начале 2014 года на Украине сменилась власть после массовых антиправительственных выступлений в столице и других городах. В марте Крым присоединился к России после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали это решение.

Далее часть Донецкой и Луганской областей провозгласили независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Кремль отвергает претензии.