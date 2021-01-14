Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» с Россией по Крыму

России и Украине нужно договариваться по вопросу Крыма, чтобы разрешить все противоречия между государствами. Об этом заявил первый президент Украины Леонид Кравчук, передает радиостанция НСН.

По его мнению, с помощью переговоров можно прийти к урегулированию накопившихся конфликтов и проблем. «Например, вопрос с поставкой воды. Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — сказал Кравчук.

Материалы по теме Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться? «Вжарить надо» Киев решил засудить Москву из-за Крыма и Донбасса. К чему это может привести?

Он также напомнил, что семь лет не удается достичь решения вооруженного конфликта в Донбассе. «Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам. В формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы. Это дорога в глухой угол», — уверен он.

По словам Кравчука, мировое сообщество не считает воссоединение Крыма с Россией добровольным. Он призвал Россию «ответить за это».

Ранее 14 января стало известно, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее сочли частично приемлемой и продолжат рассмотрение. Суд в том числе признал, что Крым фактически находится под российской юрисдикцией с 27 февраля 2014 года. Вопрос о том, было ли включение полуострова в состав России законным с точки зрения международного права, в ЕСПЧ рассматривать не стали.

23 сентября 2020-го президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.