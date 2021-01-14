ЕСПЧ вынес решение по жалобе Украины из-за Крыма

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес промежуточное решение по жалобе Украины против России из-за присоединения Крыма: ее признали частично приемлемой и продолжат рассмотрение. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции РФ.

Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте ЕСПЧ, речь идет об исках о нарушении конвенции о правах человека, поданном Украиной в 2014 и 2015 годах. Отмечается, что украинское государство ждет решения по целому ряду своих претензий к РФ, а также в ЕСПЧ подано более 7 тысяч индивидуальных исков, связанных с отношениями двух стран.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. В том же году США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели против России санкции. Киев считает территорию полуострова аннексированной и обвиняет Москву в нарушении прав крымских татар. Российские власти отвергают эти обвинения.