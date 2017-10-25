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Киев направил в ЕСПЧ материалы по иску против России

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Павел Петренко
Павел Петренко

Украина подала в Европейский суд по правам человека правовую позицию по иску против России, связанному с событиями в Донбассе в 2014 году. Об этом в интервью журналу «Корреспондент» сообщил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы подали большую юридическую позицию с дополнительными доказательствами и показаниями свидетелей по делу по Донбассу за 2014 год. Неделю назад закончился срок, мы уложились», — отметил он.

Министр напомнил, что в начале весны Украина подала в ЕСПЧ правовую позицию по иску против России по Крыму.

«У нас ряд дел в ЕСПЧ межгосударственных. Первое из них — Крым, второе — Донбасс, 2014 год, третье — Донбасс, 2015-й — часть 2016 года, четвертое — похищение детей. Мы сейчас подали по наиболее горячему этапу Донбасса — 2014 год, правовую позицию», — пояснил Петренко.

После этого, по его словам, суд должен определить процессуальный график рассмотрения дела: как и где дело будет рассматриваться, порядок допроса свидетелей. «Это мы уже переходим к этапу рассмотрения дел по сути», — отметил министр.

В сентябре сообщалось, что в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины готовят единый иск к России с претензиями по поводу Донбасса и Крыма. Предметом иска будут вопросы принадлежности собственности на территории Крыма, шельфа Черного моря и разрушений инфраструктуры Донбасса.

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