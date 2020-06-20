Украина задолжала гражданам более 374 миллионов долларов по решениям ЕСПЧ

Украина задолжала гражданам 374,1 миллиона долларов по решениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил глава министерства юстиции Украины Денис Малюська в эфире телеканала «112 Украина». Его слова приводит РИА Новости.

«Там, где суд это указал, где есть общая проблема, которая находится под надзором Европейского суда по правам человека и комитета кабинета министров Совета Европы, там долги государства перед гражданами, юридическими лицами — это где-то миллиардов до десяти, наверное, гривен. Сумма большая», — рассказал Малюська.

Он добавил, что эти средства из бюджета могут выделить, однако тогда не смогут полностью покрыть расходы Пенсионного фонда, педагогов и других бюджетников. По словам главы ведомства, есть отдельные решения ЕСПЧ, по которым выплаты проводятся практически без задержек.

В мае в министерстве юстиции Украины захотели отменить люстрацию руководителей Коммунистической партии СССР. Для реализации задачи Верховная Рада должна принять новую редакцию закона о люстрации, старая версия которого была раскритикована Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).

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