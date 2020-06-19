На Украину вернулись отсидевшие три года в ливийской тюрьме моряки

На Украину вернулись 14 моряков экипажа танкера «Рута», отсидевшие три года в ливийской тюрьме. Об этом сообщает Vesti.ua.

Моряков доставили в Киев специальным рейсом в пятницу, 19 июня. Фонд помощи морякам «Ассоль» заявил, что состояние их здоровья удовлетворительное. Президент Владимир Зеленский поблагодарил Министерство иностранных дел и Службу безопасности Украины за работу по освобождению экипажа.

В апреле 2017 года Военно-морские силы Ливии захватили два судна, в том числе «Руту», которая шла под украинским флагом. Экипаж обвинили в незаконной перевозке нефти и арестовали. Следствие длилось восемь месяцев, но суд не состоялся, отмечает издание.

«Рута» находится на балансе Одесского порта, в 2005 году танкер передали в аренду компании-фрахтовщику Manchester Shipping SA.

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