Украина подала иск в международный арбитраж против России за керченский инцидент

Украина подала в международный арбитраж иск против России из-за инцидента в Керченском проливе с целью получения компенсации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Украины.

Уточняется, что требования украинской стороны касаются задержания российскими пограничниками военных кораблей и членов их экипажей в ноябре 2018 года.

Материалы по теме Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе

27 января ФСБ России приостановила следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября 2019 года. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видео с борта кораблей, которое свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

25 мая 2019 года Международный трибунал ООН по морскому праву обязал Россию вернуть Украине арестованные корабли. Российская сторона настаивала, что расследование инцидента лежит в сфере уголовного права и не входит в компетенцию трибунала. Военные суда, а также 24 моряка были задержаны российскими пограничниками 25 ноября 2018-го. Военнослужащие вернулись в Киев в ходе обмена удерживаемыми и пленными лицами в сентябре 2019 года.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!