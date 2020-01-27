ФСБ приостановила дело об инциденте в Керченском проливе

ФСБ России приостановила следственные действия по уголовному делу в отношении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за инцидент в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Николая Полозова.

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«Сегодня следователь оповестил о приостановке производства по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы украинскими моряками», — сказал адвокат, представляющий интересы переданных Украине военных моряков.

Он отметил, что о причинах решения станет известно после ознакомления с соответствующим постановлением следствия.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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