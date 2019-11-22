ФСБ возобновила расследование инцидента в Керченском проливе

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возобновила расследование уголовного дела, касающегося инцидента в Керченском проливе с участием кораблей ВМС Украины. Об этом сообщил ТАСС адвокат Николай Полозов, представляющий интересы задержанных и впоследствии переданных Киеву моряков.

По его словам, следственные действия возобновились в связи с возвращением кораблей украинской стороне. «Ознакомление защитой с материалами дела приостановлено», — сказал юрист и добавил, что новые данные будут включены в дополнительный том дела.

Подробности он не уточнил.

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Ранее Полозов заявлял, что ФСБ так и не вернула многие личные вещи моряков, изъятые год назад после задержания кораблей в Керченском проливе. Помимо этого, адвокат рассказал, что следователи демонтировали все оборудование и вооружение, забрали документы, компьютеры и телефоны.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали даже мелкие предметы интерьера вроде плафонов и унитазы. Между тем, в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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