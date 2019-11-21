Украинцы пожаловались на пропажу трусов с возвращенных кораблей

С кораблей, которые были возвращены Украине Россией, пропало нижнее белье украинских моряков. Об этом пишет издание «Обозреватель» со ссылкой на опубликованный в соцсетях пост одного из моряков Андрея Эйдера. На момент публикации новости соответствующая запись на его странице в Facebook не была доступна.

Эйдер указал, что его не удивляет пропажа плиты, поскольку она дорогая, однако недоумевает по поводу пропажи своих личных вещей: из 20 пар его нижнего белья, которые были на корабле, осталась всего одна. «Вот зачем вам б/у труханы?!» — возмутился украинский моряк.

По словам Эйдера, он ничему не удивляется после произошедшего с ним, однако не может понять причину, почему с кораблей вынесли даже такие предметы.

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Ранее на Украине опубликовали список пропавших с кораблей вещей, в который вошли боеприпасы, надувные моторная лодка и плот, магнитный и гирокомпасы, огнетушители, осветительные приборы, кухонная плита, вытяжки, различные запчасти, документация и другие вещи.

За день до этого командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны. Он отметил, что «россияне угробили» катера, и пообещал показать всему миру «варварское отношение» Москвы.

18 ноября Россия передала Украине все три задержанных в Керченском проливе корабля. Как указали в МИД России, корабли являлись вещественными доказательствами в уголовном деле о незаконном пересечении границы, их передали Киеву сразу же после того, как российские правоохранительные органы завершили необходимые следственные действия.

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