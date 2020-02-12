На Украине рассказали о судьбе возвращенных Россией кораблей

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Воронченко рассказал о судьбе кораблей, участвовавших в инциденте в Керченском проливе в ноябре 2018 года и через год возвращенных Россией. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По его словам, катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» летом снова выйдут в море. Воронченко заявил, что на следующей неделе корабли ВМС Украины поставят на ремонт.

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«Мы составили перечень имущества, которое было похищено и снято, передали его следственным органам. Была баллистическая экспертиза по обстрелу "Бердянска". Россияне даже не убрали осколки снарядов», — сказал адмирал, добавив, что командование ВМС ожидает приезда адвокатов, представляющих Украину в международных судах.

10 февраля стало известно о намерении украинских властей ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе осенью 2018 года. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц подчеркнули, что собрали достаточно информации о причастных к действиям против судов ВМС Украины.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

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