На Украине назвали причину приостановления ФСБ дела о керченском инциденте

Расследование уголовного дела в отношении украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года за инцидент в Керченском проливе, приостановлено в связи с невозможностью их приезда в Россию. Об этом адвокат обвиняемых Николай Полозов рассказал изданию «Интерфакс-Украина».

Материалы по теме Москва вернула Киеву задержанные в Крыму корабли Киев продолжит судиться с Москвой из-за инцидента в Керченском проливе

По его словам, ФСБ России приостановило дело из-за невозможности участия обвиняемых в следственных действиях. Адвокат отметил, что, согласно соответствующему постановлению, военные моряки находятся на Украине, однако им не рекомендован въезд на территорию России.

Решение российских правоохранителей Полозов назвал «процессуальным крючком», поскольку дело может быть возобновлено в любой момент. Он добавил, что такое положение неприемлемо, поэтому украинская сторона будет добиваться прекращения уголовного дела посредством обжалования решения в Генеральной прокуратуре России.

27 января ФСБ приостановила следственные действия по уголовному делу в отношении украинских военных моряков, задержанных российскими правоохранителями в результате попытки незаконного пересечения российской границы в Керченском проливе.

Два катера ВМС Украины «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» были возвращены Киеву 18 ноября. После этого украинская сторона обвинила Россию в том, что корабли находятся в ужасном состоянии, с них пропали унитазы и мелкие предметы интерьера вроде плафонов. Между тем в ФСБ России опровергли эти заявления и показали видеозапись с борта кораблей, сделанную незадолго до их передачи. Видео свидетельствует, что даже личные вещи были возвращены в целости.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!