Украина введет санкции за задержание кораблей в Керченском проливе

Украина планирует ввести санкции против российских силовиков, которые задержали три корабля в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщает «Главред» со ссылкой на пресс-службу Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

В ведомстве заявили, что собрали достаточно информации о причастных к действиям против судов ВМС Украины. Санкции также планируется ввести против следователей, прокуроров и судей, которые вели суды над украинцами в Крыму.

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В Минветеранов подготовили проект распоряжения о введении санкций против нескольких десятков человек. Он будет направлен на согласование в профильные органы власти.

25 ноября 2018 года пограничное управление ФСБ задержало в районе Керченского пролива украинские катера «Бердянск» и «Никополь», буксир «Яны Капу». Суда пересекли границу, не отреагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. Россия назвала их действия провокацией, Киев заявил об военной агрессии со стороны Москвы. 25 задержанных украинских моряков выдали Украине в рамках большого обмена в 2019 году.

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