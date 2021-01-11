Украина назвала Крым «открытой раной» для России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым «открытой раной» для России. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По его словам, об этом свидетельствует реакция российских властей на создание проекта «Крымская платформа». Кулеба считает, что Москва будет прилагать немало усилий на всех уровнях, чтобы минимизировать успех этой инициативы.

«Несмотря на позицию России, будто вопрос Крыма для них закрыт, их реакция на "Крымскую платформу" показала: Крым для России — открытая рана. Мы хорошо насыпали соли на нее, и я этим доволен», — заявил Кулеба.

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Он выразил уверенность, что Украина «вернет Крым» и этот факт «не должны ставить под сомнение ни на миг».

Ранее Кулеба пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крыма. По его словам, главным рычагом давления должна стать «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под контроль Украины. Он заявил, что тема Крыма должна стать «адской» для России.

23 сентября 2020-го президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.