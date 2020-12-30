Украина пригрозила России «адским» сценарием по Крыму в 2021 году

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крымского полуострова.

По его словам, главным рычагом давления на Москву должна стать так называемая «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под власть Киева. «Тема Крыма должна быть адской темой для России, а не священной, и мы ее такой сделаем», — сказал Кулеба.

Он предположил, что усилить санкции по вопросу Крыма захотят многие европейские страны, так как на стороне Украины «все 200 процентов правды». Кулеба также отметил, что Москва «нервно» реагирует на инициативы Киева по обсуждению статуса полуострова за рубежом, поскольку Украина уже обрела международную поддержку в этом вопросе. «Они это знают, им печет», — заключил министр.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.