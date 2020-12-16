Украина предрекла «экологическую катастрофу» в Крыму

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский заявил, что экологическая ситуация в Крыму будет ухудшаться и это может привести к катастрофе. Об этом пишет «Радио Свобода».

«Площадь поверхности водоемов уменьшилась примерно на 10 процентов за прошлый год. Климатические изменения в Крыму, как снежный ком, будут только углубляться и распространяться, поэтому там возможна экологическая катастрофа и недоброкачественные техногенные явления», — сказал Абрамовский.

Он рассказал, что сейчас «проходят встречи широкой рабочей группы по вопросам нарушения природоохранного законодательства на территории аннексированного Крыма». «Мы также определяем и фокусируемся уже на имеющихся проблемах. Потом это будет использоваться на встречах в "нормандском формате", или в любом другом», — подчеркнул министр.

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Ранее в Министерстве экологии и природных ресурсов Украины признали, что не анализируют, как действия России влияют на экологию Крыма. В ведомстве добавили, что потеряли материально-техническую базу и данные, собранные местными научно-исследовательскими центрами. Учитывая это, текущий анализ ситуации с экологией на полуострове будет основываться на данных 2013 года.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения Крыма соответствовала нормам международного права.