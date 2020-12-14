Киев пригрозил России санкциями за продажу крымского завода «Массандра»

Киев может ввести санкции против Москвы за продажу крымского винзавода «Массандра» структуре банка «Россия». Об этом в Twitter написала замглавы МИД Украины Эмине Джапарова.

По ее словам, Россия «как государство-оккупант в очередной раз нагло нарушила нормы международного гуманитарного права», за что будет нести ответственность.

«В условиях санкционной изоляции в Кремле за копейки пустили с молотка активы незаконно экспроприированного украинского концерна "Массандра" своей же дочерней компании», — подчеркнула Джапарова, назвав это решение юридически ничтожным.

Материалы по теме Крымский вал На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить? Сливай воду Украина в 2014 году лишила Крым воды. Почему России бесполезно с ней торговаться?

Ранее «Массандру» приватизировали. Все 100 процентов акций производителя алкоголя выкупила компания «Южный проект». Итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда. В середине ноября власти Крыма выставили на продажу винзавод. Тогда 100 процентов акций «Массандры» находились в распоряжении министерства имущественных и земельных отношений республики.

МИД Украины выступал против продажи предприятия. В ведомстве уточняли, что завод находится под управлением Министерства аграрной политики и продовольствия Украины и любое отчуждение имущества предприятия будет преступлением.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, в ходе которого большинство местных жителей поддержали данное решение. Украина считает это оккупацией.