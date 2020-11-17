Власти Крыма выставили на продажу винзавод «Массандра» за 5,3 миллиарда рублей

Власти Крыма выставили на продажу акции крупнейшего на полуострове винодельческого и виноградарского объединения «Массандра», оценив каждую акцию в один рубль. Таким образом, начальная цена лота составила 5,3 миллиарда рублей.

Шаг аукциона — 26 миллионов рублей.

Как уточняется в материалах «Единой электронной торговой площадки», аукцион состоится 14 декабря, заявки принимаются до 8 декабря. В настоящий момент 100 процентов акций «Массандры» находятся в распоряжении Министерства имущественных и земельных отношений республики.

Основанный князем Львом Голицыным более 120 лет назад винзавод «Массандра» считается одним из наиболее крупных российских предприятий по выращиванию и производству вин. Хозяйство объединения включает около четырех тысяч гектаров виноградников. В начале октября предприятие преобразовали в акционерное общество.

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