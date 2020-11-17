Сеть книжных магазинов «Республика» подала на банкротство

Российская сеть книжных магазинов «Республика» решила обанкротиться и уже подала соответствующее заявление в арбитражный суд Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда. Ретейлер пока не собирается закрывать фирменные магазины.

Заявление о банкротстве было подано после того как против «Республики» подали несколько исков. Например, издательство «Эксмо» требует от книжной сети более 122 миллионов рублей. Желание компании подать на банкротство не стало неожиданностью: о планах компания сообщала еще в конце октября. «Денежный поток компании в условиях пандемии уже не позволит исполнить обязательства и погасить задолженность перед кредиторами», — объяснили решение в пресс-службе фирмы.

Республика была основана в 2006 году владельцем продуктовой группы «Дымов» Вадимом Дымовым. Фирменные магазины работают в Москве, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

В целом столичные книжные магазины во время пандемии потеряли почти треть выручки по сравнению с прошлым годом. Продажи удалось поднять только в августе за счет повышенного спроса на учебную литературу и канцелярские товары.