В России начали продавать книги по паспорту

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В России кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Сведения о вступившем в силу законе опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ придется показывать в том случае, если фильм или иное зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста.

Такие же требования ввели и для «продажи, проката, аренды и выдачи из фондов общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей», говорится в справке Государственно-правового управления Кремля.

Помимо этого, закон запрещает распространение информационной продукции категории 18+ на расстоянии менее 100 метров от детских садов, школ, лагерей, санаториев и других организаций, если это не противоречит местным законам.

В сентябре сообщалось, что в 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне. Использовать такое приложение можно будет, например, при покупке в магазинах спиртных напитков или табачных изделий.

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