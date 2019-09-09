Молодым москвичам решили продавать алкоголь без паспорта

В 2020 году в Москве начнется эксперимент по внедрению электронных паспортов не только в виде карты с чипом, но и в качестве специального приложения на мобильном телефоне. Использовать такое приложение можно будет в случаях, где нет юридически значимых транзакций, например, при покупке в магазинах спиртных напитков или табачных изделий. Об этом в интервью газете «Известия» рассказал вице-премьер России Максим Акимов.

По его словам, по ходу эксперимента власти поймут, насколько приложение безопасно в использовании и насколько успешными будут попытки его взлома и мошеннических действий. Обратят внимание и на отзывы по удобству пользования системой и достаточности функционала.

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Приложение разработают под iOS, Android и российскую операционную платформу «Аврора». Пользователю после его установки предстоит один раз пройти процедуру аутентификации и получить коды для синхронизации с порталом госуслуг. Работать система будет на российской криптографии по тому же принципу, по которому сейчас совершаются покупки через NFC (технология беспроводной передачи данных).

Также Акимов рассказал, что власти в настоящий момент работают над внедрением системы, которая будет блокировать продажу алкоголя людям с сильным алкогольным опьянением или не позволить им управлять автомобилем. «Возможно, в горизонте нескольких лет станет обязательной установка систем слежения за состоянием водителя с помощью технологии распознавания лиц», — предположил он, добавив, что сам как водитель уже тестировал эти системы.

В настоящее время продажа алкоголя и табака в России запрещена лицам, которым не исполнилось 18 лет. Как утверждают в Минздраве, законопроект о запрете на продажу крепкого алкоголя (содержание этилового спирта более 16,5 процента) лицам младше 21 года примут в течение года. Противником такого законопроекта выступает министерство финансов.

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