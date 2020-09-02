В России задумали запретить фотографировать книги в магазинах

Минпромторг России задумал запретить фотографировать книги в магазинах. Соответствующее положение есть в законопроекте ведомства, передает ТАСС.

В частности, предлагается запретить копирование и фотографирование книг и непериодических печатных изданий в магазинах до их покупки. Как поясняют авторы проекта, это поможет защитить права продавцов в связи с развитием технологий.

При этом новые технологии учитываются и в правилах предоставления покупателям информации. Розничные магазины смогут оформлять ценники несколькими способами сразу. Речь идет в том числе о бумажных, электронных и других визуальных носителях — грифельных досках, стендах, световых табло.

С 1 октября прошлого года кассиры и контролеры в кинотеатрах, а также библиотекари и продавцы книжных магазинов получили право спрашивать у посетителей паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Документ придется показывать в том случае, если фильм или иное зрелищное мероприятие идет с возрастной маркировкой «18+», а у сотрудников есть сомнения в том, что посетитель уже достиг этого возраста.