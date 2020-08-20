Раскрыты новые схемы обмана туристов в Крыму

Мошенники создали фальшивые сайты для бронирования отелей и начали продавать российским туристам путевки в закрытые и несуществующие гостиницы. Схемы обмана путешественников раскрыли в эфире «Крым 24».

Так, по информации телеканала, постояльцы бронируют номера онлайн с большими скидками за хорошую предоплату, а когда приезжают на место, выясняется, что объект размещения давно не работает.

Например, подобная ситуация произошла с туристкой из Москвы, которая приобрела путевку в закрывшийся три года назад пансионат «Массандра». Как уточнила путешественница, путевка на десять дней с проживанием, трехразовым питанием и трансфером из Симферополя обошлась им с супругом в 50 тысяч рублей.

«Мы уже надеялись на то, что, возможно, не работают телефоны или что-то произошло. Мы взяли такси, приехали на место. Ожидали все, что угодно, но только не то, что он закрыт и совершенно не работает уже столько лет», — рассказала она.

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Как уточнили сотрудники соседних заведений, они ежедневно наблюдают за приезжающими в закрытый отель россиянами. «Туристы приходят каждый день, даже по несколько человек. С семьями, с детьми, которые приезжают и удивляются, что пансионат не работает, что их обманули», — поделился администратор ресторана Максим Витальский.

В министерстве курортов и туризма республики отметили, что с начала года преступники создали уже 24 сайта бронирования отелей, большая часть которых расположена на южном берегу Крыма. Официальный представитель МВД России по Республике Крым Ольга Богославская заверила, что по всем заявлениям уже приняты соответствующие процессуальные меры.

В июле отели и гостиницы на Кубани и в Крыму уличили в желании нажиться на туристах и увеличить свою прибыль на фоне пандемии коронавируса. Так, стало известно, что отельеры вынуждены «срочно зарабатывать» из-за позднего начала курортного сезона: они пытаются расширить долю прямых бронирований в ущерб работе с партнерами.

Безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открылись санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли. Полноценно сезон открылся в России 1 июля.