В Крыму заявили о бесполезности учреждения поста спецпредставителя ЕС по региону

В Крыму заявили о бесполезности инициативы европейских парламентариев по учреждению поста спецпредставителя ЕС по региону. Об этом рассказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов, передает РИА Новости.

По его словам, бесполезность и ненужность подобного поста может побить все мыслимые и немыслимые достижения в книге рекордов Гиннесса. Он отметил, что комитет по иностранным делам Европейского парламента, одобрив доклады по Украине, всего лишь выступил с очередной псевдоинициативой.

Отмечается, что в тексте документа говорится о «незаконной аннексии» и милитаризации Крыма, а также выражается поддержка идее создания Международной крымской платформы по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию. Следующим шагом должно стать голосование по докладу на очередном заседании Европарламента в декабре этого года.

Ранее Украина ввела санкции против Никарагуа за открытие консульства в Крыму. Киев выразил протест в связи с визитом на полуостров посла Никарагуа в России для вручения консульского патента. В МИД Украины подчеркнули, что такие действия нарушают международное право и несколько резолюций ООН. Украина обвинила Никарагуа в «откровенно недружественном шаге», который «способствует агрессии Российской Федерации и ее попытке аннексии» Крыма и Севастополя.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.