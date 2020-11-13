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Депутат Госдумы исключил возможность переговоров с Украиной о воде для Крыма

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Михаил Шеремет
Михаил Шеремет
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет исключил возможность переговоров с Украиной по поводу поставок воды в Крым. По его словам, смысла в диалоге нет, поскольку Киев не сможет гарантировать безопасность воды. Об этом сообщает РИА Новости.

«Учитывая, что у власти на Украине находятся националисты, то никто не удивится, если они предпримут попытку отравить эту воду», — сказал он. Шеремет также напомнил об отсутствии гарантий на то, что Украина вновь не перекроет поставки и не станет шантажировать крымчан.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак оценил вероятность войны с Россией за подачу воды в Крым. По его мнению, такого конфликта не предвидится. Он также отметил, что в настоящее время полуострову хватает воды, которую ему поставляют.

До присоединения Крыма к России весной 2014 года примерно 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума 2014 года Украина его перекрыла. Многие водохранилища полуострова обмелели в начале 2020 года, который считается одним из самых засушливых за последние 150 лет.

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