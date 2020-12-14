Крымский завод «Массандра» приватизировали

Крымский винзавод «Массандра» продан структуре банка «Россия». Все 100 процентов акций производителя алкоголя выкупила компания «Южный проект», пишет «Крыминформ». Стартовая цена аукциона была 5,3 миллиарда рублей, итоговая сумма сделки составила 5,327 миллиарда.

«Южный проект» (99,9 процента компании принадлежит банку «Россия») зарегистрирован в Санкт-Петербурге. «Массандра» не первый алкогольный производитель, приобретенный «Южным проектом»: в 2017 году компания за 1,5 миллиарда рублей купила завод шампанских вин «Новый Свет».

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Парламент Крыма одобрил приватизацию «Массандры» — крупнейшего и старейшего винзавода Крыма — в октябре 2020 года. Идею предложил глава республики Сергей Аксенов. Совет министров Крыма передал предприятие в управление делами президента в 2014 году, правительство отдало завод в собственность Крыма в 2019-м.

Осенью 2020 года крымское руководство преобразовало государственное унитарное предприятие в акционерное общество. Уставной капитал компании составил 3,576 миллиарда рублей. В итоге 100 процентов акций «Массандры» оказались у Минимущества региона. В общей сложности «Массандра» объединяет восемь винодельческих хозяйств — филиалов.

В МИД Украины выступили против продажи предприятия. В ведомстве заявили, что «Массандра» находится под управлением министерства аграрной политики и продовольствия Украины и любое отчуждение имущества предприятия будет преступлением.