В Москве оценили угрозы Киева «адским» сценарием по Крыму

В Москве считают угрозы Киева «адским» сценарием по Крыму неконструктивными. Об этом РИА Новости сообщил источник в российском Министерстве иностранных дел.

Собеседник агентства заявил, что Москва оценивает подобные заявления главы МИД Украины как попытку выслужиться на антироссийской теме. «Цель, которую ставят украинские власти, — принести как можно больше вреда Крыму», — сказал источник во внешнеполитическом ведомстве. При этом собеседник издания подчеркнул, что перспективы у подобной деятельности со стороны Украины нулевые, а Крым останется российским вне зависимости от предпринимаемых Киевом действий.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью ТСН пригрозил в 2021 году инициировать усиление международных санкций против России по вопросу статуса Крымского полуострова. По его словам, главным рычагом давления на Москву должна стать так называемая «Крымская платформа» — международная переговорная площадка по возвращению полуострова под власть Киева. Он заявил, что тема Крыма должна стать «адской» для России.

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международному сообществу присоединиться к инициативе. С помощью нее украинская сторона собирается заняться проблемами экономики и экологии, «защитой прав крымчан и деоккупацией полуострова». Проведение саммита «Крымской платформы» запланировано на май 2021 года в Киеве.

Крым воссоединился с Россией после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство проголосовавших жителей полуострова поддержали это решение. Украина отказалась признать результаты референдума. В России настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.

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