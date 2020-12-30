Украинский министр в костюме Деда Мороза подвел итоги года

Министр юстиции Украины Денис Малюська надел костюм Деда Мороза и подвел итоги 2020 года. Соответствующее обращение и фотографии чиновник опубликовал на своей странице в Facebook.

Среди достижений Малюська указал появление платных камер в СИЗО и ликвидацию 12 тюрем с наихудшими условиями содержания.

В следующем году министр планирует провести приватизацию как минимум четырех тюрем, построить новые СИЗО и внедрить Единый реестр осужденных лиц, взятых под стражу.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба перечислил семь приоритетов ведомства на 2021 год. Первым стало «противостояние российской агрессии», вторым — борьба с пандемией коронавируса, третьим — запуск «крымской платформы», то есть дискуссионной площадки по вопросу принадлежности Крымского полуострова.