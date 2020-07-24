Украинцев призвали покупать подарочные сертификаты на VIP-камеры в СИЗО

Министр юстиции Украины Денис Малюська призвал украинцев покупать подарочные сертификаты на пользование услугами платных VIP-камер в украинских следственных изоляторах. О такой возможности он сообщил на своей странице в Facebook.

«Вас пригласили на день рождения чиновника, судьи или политика? Может, наоборот, забыли пригласить? Все еще раздумываете над подарком? Мы знаем выход! Отныне Минюст предлагает новую услугу. (...) Подарите знакомому подарочный сертификат, и, если его возьмут под стражу, он сможет попасть в камеру с улучшенными условиями содержания», — написал Малюська.

Он добавил, что сертификаты можно приобрести онлайн на сайте министерства. При этом выбирается конкретный изолятор и срок действия подарочного сертификата, до полугода. «Если в течение указанного срока одаряемый не взят под стражу и не попадет в СИЗО, средства зачисляются в качестве благотворительной помощи соответствующему следственному изолятору», — предупредил министр.

Сейчас данная услуга предоставляется в Киеве, Харькове, Львове, Днепре, Чернигове, Виннице и в некоторых других городах Украины. Малюська отметил, что содержание в платной камере снижает риски заражения коронавирусом.

1 июня платные VIP-камеры появились в следственных изоляторах Запорожья, Запорожской области и Днепра. В министерстве юстиции Украины подчеркнули, что вырученные средства будут поступать на ремонт бесплатных камер, что позволит снизить уровень коррупции.